Maria Bethânia prorroga temporada de shows em SP Os paulistanos ganharam mais um final de semana para conferir o encerramento da turnê "Dentro do Mar tem Rio" da cantora Maria Bethânia. Inicialmente previsto para um final de semana, nos dias 30 de novembro a 02 de dezembro, a temporada agora terá outras três novas apresentações, de 07 a 09 de dezembro. Bethânia encerra na capital paulista, no Citibank Hall, a turnê iniciada no ano passado, que tem como mote o repertório dos discos "Mar de Sophia" e "Pirata", lançados simultaneamente em 2006 pela Biscoito Fino. Os discos, apesar de vendidos separadamente, trazem conceitos similares e se completam. Entre o mar e seus símbolos a partir da poesia de Sophia de Mello e o universo folclórico das águas dos rios interioranos, "Mar de Sophia" e "Pirata" dialogam. É o que poderá verificar aqueles que forem ao encerramento da turnê de Bethânia. Dirigida por Bia Lessa, no palco a cantora traz "Canto de Oxum", "Yemanjá Rainha do Mar", "Dona do Raio e do Vento", além das canções dos dois discos, como "Eu que não sei quase nada do mar", "Sereia de Água Doce", "Debaixo D''água", "Marinheiro Só", entre outras de seu vasto repertório de regravações. Todas acompanhadas de sua surpreendente e poética dramatização. Maria Bethânia. Citibank Hall, Av. Jamaris, 213, São Paulo. Tel (11) 6846-6040. De 30/11 a 09/12. Sexta e sábado, às 22h, e domingo, às 20h. De R$ 100 a R$ 160.