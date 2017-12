Maria Antonia inicia curso sobre <i>Grande Sertão: Veredas</i> O Centro Universitário Maria Antonia da USP inicia nesta segunda-feira o curso Grande Sertão: Veredas - Mito e Realismo. Os encontros ocorrem às segundas-feiras, das 16 às 18 horas, até dia 27. As aulas são ministradas pela doutora em Letras Ana Paula Pacheco. Na terça-feira, começa Os Estilos Modernos do Jazz: Música, Liberdade e Improviso, com Carlos Calado. Os encontros acontecem das 20 às 22 horas. Arquitetura Contemporânea: Brasil, América e Europa, com Hugo Segawa, começa nesta quinta, das 20 às 22 horas, e segue até 7 de dezembro. Cada curso custa R$ 150. Centro Universitário Maria Antonia da USP. Rua Maria Antonia, 294, Vila Buarque. Tel. (11) 3255-7182