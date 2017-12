Maria Alice Vergueiro em programa de Antônio Abujamra Antônio Abujamra recebe em seu Provocações a atriz Maria Alice Vergueiro, de 71 anos, que ganhou recentemente mais destaque na mídia pela atuação no vídeo Tapa na Pantera, postado no site YouTube. A primeira parte da conversa vai ao ar nesta quarta, às 23 horas. A segunda, na próxima semana, na TV Cultura. O vídeo, feito pelo cineasta Esmir Filho, traz um hilário depoimento fictício da atriz sobre o uso da maconha. Tapa na Pantera invadiu as telonas em agosto: integrou a programação da Festival de Curta-Metragens de São Paulo.