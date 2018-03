Maria Alcina mostra novo CD no Sesc Pompeia, em SP No ano de comemoração do centenário de Carmen Miranda (1909-1955), ninguém melhor do que Maria Alcina, uma versão moderna e sempre atualizada da Pequena Notável, para homenageá-la. Não só porque sempre se dedicou a reinventar parte do repertório da diva inspiradora, mas pelo espírito da coisa em si, que se reflete na influência da interpretação, na alegria e também nas fantasias. Em seu sofisticado álbum ''Maria Alcina, Confete e Serpentina'' (Outros Discos), lançado no carnaval deste ano, ela incluiu outro clássico brejeiro: Cachorro Vira-Lata, de Alberto Ribeiro. Amanhã Alcina transporta as novidades gravadas no CD para a choperia do Sesc Pompeia, em São Paulo, tendo a seu lado o tecladista e produtor Maurício Bussab, do Bojo.