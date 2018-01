Maria Adelaide faz minissérie sobre príncipe de Nassau Maria Adelaide Amaral já engatou novo projeto. Trata-se de uma minissérie sobre o príncipe de Nassau e a ocupação holandesa em Pernambuco no período de 1624 e 1654, para a Globo. Além do nobre, a trama tratará de personagens históricos como Calabar, d. Anna Paes, Henrique Dias e Andre Vidas de Negreiros. A minissérie com a passagem histórica é um projeto antigo da autora com a diretora Denise Saraceni, sua parceira em sucessos como A Muralha. Deve começar a ser gravada no próximo ano e estrear em janeiro de 2008 na Globo.