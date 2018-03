Marginals toca hoje com Guilherme Held em São Paulo O trio de jazz Marginals toca hoje, às 20h, com a presença do guitarrista, compositor e produtor Guilherme Held, no Espaço +Soma, em São Paulo. O trio tem se apresentado todas as quartas para uma jam session no local. O grupo é formado por Marcelo Cabral (baixo acústico), Thiago França (sax e flauta) e Tony Gordin (bateria), bebendo na fonte de mestres do jazz e do afrobeat como John Coltrane e Fela Kuti.