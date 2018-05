Marginalizados são personagens eleitos na ficção do escritor Considerada a obra-prima de Georges Bernanos, Diário de Um Pároco de Aldeia sintetiza a temática do escritor francês que, ferido na 1ª Guerra, adotou a obra do católico Léon Bloy como referência literária: a do chamado divino que transforma as criaturas. Tanto que o inexperiente pároco do livro é o correspondente masculino de Thérèse de Lisieux, a freira carmelita canonizada em 1925 e morta de tuberculose aos 24 anos.