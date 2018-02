Margareth Menezes apresenta-se no plenário do Senado

O plenário do Senado será palco para Margareth Menezes na próxima segunda-feira (4), quando a cantora baiana participará da comemoração ao Dois de Julho, data da Independência da Bahia. Convidada pela senadora Lídice da Mata, Margareth cantará o Hino Oficial da Bahia durante a solenidade.

A cerimônia contará ainda com a participação do historiador baiano Ubiratan Castro, da Fundação Pedro Calmon, que fará uma explanação sobre a Independência da Bahia.

A importância histórica da data sempre mereceu atenção especial de Lídice. Ainda deputada federal, ela apresentou projeto de Lei (7730/2010) propondo que todos os anos a capital do Brasil fosse transferida simbolicamente para Salvador, com o intuito de dar ao Dois de Julho o devido destaque nacional, reforçando a importância histórica do evento para a independência do país.

Anualmente, os preparativos dos festejos do Dois de Julho começam em 25 de Junho, quando se comemora a primeira tentativa de Independência ocorrida na cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Por iniciativa de Lídice da Mata, quando era deputada estadual, Cachoeira passa a ser a capital da Bahia nessa data, de acordo com a Lei 10.695/07, de sua autoria, sancionada pelo governador Jaques Wagner.