Marga Jacoby é enterrada em SP Foi enterrado ontem, no Cemitério Israelita do Butantã, o corpo da produtora, diretora e administradora teatral Marga Jacoby, que morreu na sexta-feira, aos 64 anos. Ela sofria de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Alguns dos mais renomados espetáculos montados no Brasil nas últimas décadas tiveram sua assinatura. O mais recente foi Vermelho, de Antonio Fagundes. Titular da Marga Produções Culturais, cuidava de produção cultural em artes cênicas e administrava projetos aprovados por leis de incentivo. Na véspera da morte, atualizou seu perfil no Facebook com a frase: "Que os deuses do teatro nos protejam para sempre".