Marcos é eliminado e Rafinha é novo líder no BBB8

Com 54% dos 25,5 milhões de votos foi eliminado na noite destes sábado, 22, Marcos da edição 8 do Big Brother Brasil. Na última prova de líder Marcos tinha conquistado a imunidade, mas sexta-feira, 21, Pedro Bial entrou ao vivo e passou a liderança para a segunda colocada na prova, Natália. Marcos saiu da liderança direto para o paredão contra Gyselle e foi eliminado. Durante o confinamento, Marcos começou um namoro com a professora Thatiana, eliminada na última terça-feira (18), também em paredão contra Gyselle. O relacionamento foi muito criticado pelo médico Marcelo, que chegou a chamar o eletrotécnico de "banana". Thati, porém, prometeu aguardar o eletrotécnico fora do confinamento para darem continuidade ao namoro. "Ganhei uma esposa", disse Marcos em conversa recente com Rafinha, enquanto falavam sobre os vários prêmios arrematados pelo músico no programa. Liderança Após a eliminação, Rafinha, numa prova de "caça às pilhas", conquistou a liderança, e já está automaticamente classificado para a final de terça-feira, 25, valendo o prêmio de R$ 1 milhão. A liderança foi disputada no jardim da casa do BBB. Os três concorrentes tiveram um minuto para percorrer um labirinto onde pilhas foram espalhadas. As pilhas comuns valiam um ponto; as de uma determinada marca, oito. Ao final da contagem, Rafinha fez 135 pontos (contra 127 de Gyselle e 87 de Natália). Tendo perdido a prova do líder, Natália e Gyselle já estão automaticamente no paredão que acontece domingo, 23, no qual disputam a vaga para tentar o prêmio máximo do programa. O segundo lugar da competição, leva R$100 mil; o terceiro lugar, R$ 50 mil.