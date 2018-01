Marco Zero vira cenário de desfile de moda em Nova York A 52 andares de altura no céu de Manhattan, Emina Cunmulaj está sentada com outras modelos jovens e magrinhas, olhando por uma parede de vidro para um buraco negro vazio em meio às luzes brilhantes da cidade. A modelo parece sentir-se à vontade em meio às tensões típicas dos bastidores dos eventos de moda, mas não com o abismo que hoje ocupa o lugar onde ficava o World Trade Center, até os ataques de 11 de setembro de 2001. "É uma coisa muito estranha", disse Emina, 22 anos, falando da escolha do último andar de um do edifício 7 do World Trade Center, escolhido para sediar o desfile da grife "Miss Sixty" na noite de quinta-feira, dentro da Semana de Moda de Nova York. "Para falar a verdade, fiquei um pouco chocada, porque um amigo de minha família morreu no dia 11 de setembro, e eu nunca mais tinha voltado para cá", contou a modelo americana de origem albanesa. Enquanto boa parte do terreno de 6,5 hectares do World Trade Center ainda continua vazio e sujo, vítima de disputas políticas em torno de sua reconstrução e dos planos para atrair empresas de volta à região, alguns estilistas decidiram que o local é a escolha bacana do momento para sediar seus desfiles. O edifício 7 do World Trace Center é o primeiro prédio no terreno a ter sido erguido desde o 11 de setembro e é limítrofe com o Marco Zero. Com dez andares do edifício ainda faltando ser arrendados, a grife italiana de moda jeans feminina "Miss Sixty" e o estilista americano de moda masculina John Varvatos estão fazendo seus desfiles no local pela primeira vez, aproveitando o fato de os andares superiores oferecerem uma belíssima vista de 360 graus de Manhattan. Calvin Klein iniciou a tendência ao promover uma festa para a Semana de Moda no edifício, no final do ano passado, após a abertura oficial do imóvel. A diretora criativa da "Miss Sixty", Wichy Hassan, disse que é importante promover o desfile no downtown de Manhattan, "especialmente por causa da tragédia de 11 de setembro". "Sei que a moda é algo leve e não sério demais, mas acho importante contribuir um pouco para esta parte da cidade com nosso desfile", disse ela. O estilista John Varvatos contou que escolheu o local para inovar, em vez de fazer seu desfile no local de costume, em tendas montadas no Bryant Park, em Manhattan, que esta temporada está sediando a Semana de Moda pela última vez. Em entrevista por telefone concedida antes de seu desfile, ele comentou: "Desde o 11 de setembro, a região está levando algum tempo para se refazer, as pessoas estão demorando a voltar para lá." A decisão, disse ele, também visou pressionar os políticos a acelerar o processo de reconstrução. Outra modelo entrevistada no backstage, Zuzana Gregorova, disse que o local escolhido para o desfile é único. "Tem uma vista linda, só que a gente não consegue parar de pensar no que aconteceu. Mas acho que precisamos superar isso", comentou a modelo eslovaca de 17 anos.