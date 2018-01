Marco Ricca faz papel de Roberto Marinho na série JK A presença de Roberto Marinho na série JK teve direito a consulta prévia da autora Maria Adelaide Amaral à família. A escolha de Marco Ricca como intérprete também foi cercada de cuidados e de algum suspense - o ator estava avisado que participaria da série, mas só há coisa de um mês soube qual seria o papel. "Na verdade, o Roberto Marinho devia ter entrado antes e aparecido mais vezes, pois era amigo íntimo do Schmidt (na série vivido por Antonio Calloni) e um severo crítico da política econômica de JK e da idéia da transferência da capital", explica Maria Adelaide. "Sem falar que também por meio de O Globo o Carlos Lacerda fustigava Juscelino, inclusive na época em que estava exilado depois da tentativa de golpe em 1955." "Roberto Marinho obteve a concessão do canal de televisão no governo JK e há quem diga que Schmidt intercedeu acreditando que depois disso O Globo deixaria de atacar o governo. Ledo engano Mas Roberto Marinho e família aceitaram o convite e foram à inauguração de Brasília e anos mais tarde quando Juscelino estava cassado e alijado da vida pública se encontravam socialmente e amistosamente. E foi o dr. Roberto que no início de fevereiro de 1976 foi à casa de JK avisá-lo para tomar cuidado, pois sua vida corria perigo. O recado era do Armando Falcão e está registrado no diário íntimo do Juscelino, cuja cópia me foi gentilmente cedida pelo Elio Gaspari no início do ano passado (acho que é a cópia que pertenceu ao Golbery)." "Esse fato, e a oposição durante o governo de JK eram importantes demais e exigiam a presença desse personagem que, decidimos, iria aparecer em três momentos: discutindo e divergindo das decisões de JK, sobretudo na área econômica, com Schmidt de advogado de defesa do presidente - o que era de fato; na inauguração e, finalmente, no último capítulo, quando avisa Juscelino para tomar cuidado. Evidentemente perguntei à família se podia introduzir o dr. Roberto como personagem explicando as razões para que ficasse claro que a sua presença não seria gratuita", continua autora. "A escolha do Marco Ricca foi do Dennis Carvalho e muito acertada. Espero que a família tenha aprovado o ator e o texto." Em tempo: Marco Ricca tem currículo para ser "doutor" Roberto. Ninguém viu ainda, mas é dele o papel-título de Chatô, o conturbado filme de Guilherme Fontes.