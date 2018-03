Marco Müller assume em Roma Marco Müller é o novo diretor artístico do Festival Internacional de Cinema de Roma, que ocorre anualmente em outubro e é o segundo maior e mais importante evento do ramo da Itália, após Veneza. "Estou muito satisfeito com a escolha dele", afirmou Paolo Ferrari, presidente da Fundação Cinema para Roma, "Eu não poderia estar mais feliz de voltar à minha cidade depois de 22 anos. Estou orgulhoso de trabalhar em um programa tão animador, de desenvolver um festival que quer atender a tão diferentes públicos: cineastas, exibidores e quem assiste a cinema", declarou Müller, que presidiu o Festival de Veneza por sete anos.