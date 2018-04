Marco Luque volta aos palcos de SP com 'Tamo Junto!'

Aos 35 anos, Marco ganhou os primeiros flashes no projeto humorístico Terça Insana, da atriz e diretora Grace Gianoukas, em que incorporava personagens que acabaram consagrados, como o taxista Silas Simplesmente, o motoboy Jackson Five e a empregada Mary Help. "Eles são os personagens que ficaram mais conhecidos. Creio que conseguiram essa visibilidade porque as pessoas se identificam, conhecem alguém parecido. São todos do povo mesmo", contou Luque.

No programa CQC (Custe o Que Custar), exibido toda segunda-feira à noite na TV Bandeirantes, ele faz parte da trupe que pega no pé de políticos, celebridades e tudo e todos que forem notícia. Ao lado de Marcelo Tas e Rafinha Bastos, Luque comanda a bancada da atração e diz gostar do fato de o semanal ter como foco a política.

O desafio mais recente da carreira do humorista foi justamente encarar o palco e a TV de cara limpa, sem estar na pele de personagens - como na época de Terça Insana -, à frente do CQC e adotando o formato do stand-up comedy. Segundo ele, a apresentação de vários personagens possibilita que o público goste de um e não goste de outro, o que não acontece no stand-up - ele é o Marco Luque durante todo o espetáculo. As informações são do Jornal da Tarde.

Tamo Junto! - De amanhã até 28 outubro, toda quarta-feira, às 21h30, no Teatro Tuca: Rua Monte Alegre, 1024, Perdizes. Tel. (011) 2198-7720 Ingresso: R$ 50. Classificação: 14 anos.