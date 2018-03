Marcia Xavier em busca da imagem perfeita

Na Estação Pinacoteca, em frente da série Jackie, a artista plástica Marcia Xavier observa o azul. "É ele que dá puro mistério", diz, numa referência ao uso que Andy Warhol faz da cor na série de serigrafias com reproduções de imagens de Jackie Kennedy. "O trabalho é lindo, fala da morte, mas Jackie também está rindo."

Jackie faz parte da mostra Andy Warhol - Mr. America. De 1964, é uma espécie de sucessão de "slides" de imagens da viúva de John F. Kennedy antes e depois do assassinato do presidente americano. "Com Warhol a fotografia se expande: sai do registro fotográfico mais banal, do jornal, e vira essa coisa com a cor. Ele faz uma edição das imagens mais acessíveis, de celebridades ou uma cena de racismo, cria sequências que as transformam em histórias", continua.

A fotografia está na gênese da produção de Marcia Xavier: seu pai, aviador, tinha por costume registrar vistas aéreas em fotografias e filmes super 8 e desde menina ela se viu tomada por essas imagens, que até hoje ecoam em seu trabalho. "Fotografia, para mim, não é apenas a do ato fotográfico", define.

Quando convidada pelo Estado a passear por exposições de fotografia em cartaz na cidade - ultimamente, a oferta é cada vez maior -, ela de cara sugeriu a visita à retrospectiva do artista pop americano na Estação Pinacoteca (Lg. General Osório, 66, até dia 23/5). Em seguida, interessada na relação entre fotografia e artes plásticas, esteve na mostra de outro americano, Gordon Matta-Clark, no Museu de Arte Moderna de São Paulo (Pq. do Ibirapuera, portão 3, até dia 4/4); e, por fim, conferiu as belas fotografias de Maureen Bisilliat na Galeria de Arte do Sesi (Av. Paulista, 1.313, até dia 4/7).

Em Warhol, Marcia vê apropriações "apaixonantes". "Ele fez tantas variações e seus ícones, como Marilyn Monroe, ficaram. Seu casamento entre imagem e cor foi sempre feliz."

Relações. "Já com Maureen acontece o embate direto com a fotografia. O formato e a densidade do preto e branco, emocionante, são uma marca registrada", diz Marcia sobre belos retratos da fotógrafa que, na exposição, estabelecem relação com a literatura de Guimarães Rosa, Jorge Amado e João Cabral de Mello Neto, entre outros.

"Na exposição da Maureen, as fotografias dos índios do Xingu, me fazem lembrar das obras de Pierre Verger na Bahia. É interessante que os dois, estrangeiros, têm um olhar próximo e contundente sobre assuntos tão nossos, como se fizessem parte daqueles lugares."

Já em Matta-Clark, a fotografia é a maneira de revisitar performances/ações conceituais do artista (entre as mais famosas, as de cortes em edifícios) realizadas nos anos 1970. "Acho genial o registro dos cortes redondos de um apartamento em Nova York. O registro de Matta-Clark às vezes se transforma ele mesmo em outra obra", conclui Marcia.