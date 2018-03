Marcia Camargos participa de mesa Biógrafa do escritor Monteiro Lobato, Marcia Camargos participa hoje, às 18 horas, no Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149), de debate sobre literatura infantil ao lado de Eva Furnari, Leo Cunha, Marisa Lajolo, com mediação de Suzana Vargas. No debate, intitulado A Literatura Infantil e Seus Passos de Gigante: A Quantas Anda o Gênero no Brasil?, Marcia vai tratar da referência de Lobato nas gerações futuras. Depois, na segunda-feira, na festa de comemoração do centenário do Teatro Municipal de São Paulo, a escritora e jornalista anuncia seu mais novo livro, Theatro Municipal Cem Anos, Palco e Plateia da Sociedade Paulistana.