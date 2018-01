Marcelo Tas lança livro com 'pérolas' do presidente Lula

É de domínio público que o presidente Lula tem o talento nato de palpitar sobre qualquer coisa. De religião a Corinthians, variam os temas das famosas "pérolas presidenciais". Jornalista e líder do programa "CQC", Marcelo Tas se lançou ao desafio de catalogá-las em livro, a começar pelo título, "Nunca Antes na História desse País", frase mais usada por Lula em seus sete anos de governo.

Tas diz que se Lula é um animal político por instinto, é também filósofo de crises, economista de primeira viagem, marqueteiro de campanha, advogado de ex-inimigos. Nas horas vagas, tem seus momentos de técnico de futebol, turista e até de comediante de stand up. Cada uma dessas facetas, sob a ótica do humorista, vira um capítulo do livro. "Isso é fascinante no Lula. Se ele encontrar um tema do qual não entende, comenta de qualquer jeito", fala Tas, que vai lançar a obra no início de novembro. "Aliás, Lula gosta principalmente de falar do que não sabe."

Cada frase destacada ganhou um breve comentário bem-humorado. Mas o autor se apressa em dizer que o livro não tem pretensões políticas. "Não é algo ressentido ou partidário, não ataco gratuitamente o presidente, o PT ou seus dogmas", explica Tas. O prefácio é assinado pelo jornalista José Simão, difusor do 'lulês'. "Simão me perguntou se queria um texto a favor ou contra o Lula", lembra Tas. "Eu disse a ele que é um livro a favor do contra."

Imerso nas divagações presidenciais, Marcelo Tas não esconde que o mais difícil foi lidar com as mudanças de opinião do presidente. "Às vezes ele tem uma grande sacada, mas vai repetindo a piada, deformando, e por fim acaba mudando completamente de ideia sobre o assunto", aponta. "A crise econômica passou de 'marolinha' a 'muito séria'", completa Tas.

A solução foi dar à 'bipolaridade' do político um belo destaque. O autor criou o capítulo Lula Metamorfose Ambulante, brincadeira que resulta em uma das seções mais saborosas do livro. O nome saiu de uma estranha descoberta durante a pesquisa. "Lula tem muito em comum com Raul Seixas. Os dois nasceram em 1945, deram um salto na carreira nos anos 70 e depois estouraram: Raul vendeu milhões de discos e Lula se tornou o Lula." As informações são do Jornal da Tarde.