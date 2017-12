Marcelo Tas estréia no Tucarena cena vetada pela Globo Vetado pela Globo em 1998, o quadro "Fora do Ar" é um dos atrativos do espetáculo multimídia "A História do Brasil segundo Ernesto Varela", que Marcelo Tas estréia nesta sexta-feira, no Tucarena. A esquete mostra como qualquer ser, munido de teleprompter (o TP, aparelho que permite ler um texto sem desviar os olhos da câmera), pode dar truque na TV. Na esquete, a Globeleza Valéria Valenssa e a dançarina Carla Perez posam de intelectuais. E, no meio da rua, Tas convida cidadãos comuns a lerem, no TP, textos ditos por candidatos no horário eleitoral. Bem a calhar.