Marcelo Novaes leva soco e passa por cirurgia plástica

O ator Marcelo Novaes saiu ferido após uma noitada na boate 00 na Gávea, na zona sul do Rio, na madrugada desta sexta-feira, 21. Novaes, que atualmente faz o papel o surfista Sandro na novela das sete da Globo Três Irmãs, recebeu um soco na testa durante uma briga e teve de passar por uma cirurgia plástica, Clínica São Vicente, na Gávea. Segundo a assessoria de imprensa do ator, Novaes estava indo embora quando resolveu voltar para chamar o vocalista de sua banda, Fábio Mondego, que discutia com um grupo de homens. Ao se aproximar recebeu a agressão. O ator acredita que seu agressor tinha algum objeto, ou um vidro na mão, pois foram necessários 21 pontos, 10 internos e 11 externos, para fechar o corte. A assessoria de imprensa da Rede Globo informa que o ator passa bem e está em casa descansando, mas ficará sem gravar nos próximos dias, sem prazo para voltar às gravações da novela.