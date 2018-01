Marcelo Mansfield estréia Como Entrar Mudo e Sair Calado Estréia, nesta segunda-feira às 19 horas, no Sesc Carmo, o espetáculo Como Entrar Mudo e Sair Calado, monólogo com Marcelo Mansfield que terá exibição única e marca os 20 anos de carreira do ator, um dos fundadores do projeto Terça Insana. A peça tem influências do humor visual de Oscarito e das pantomimas gestuais de Jacques Tati, e é a partir dessas referências que Mansfield desfila seus personagens. Clássicos dos anos 50 como bossa nova, samba e baião integram a trilha sonora do espetáculo. Como Entrar Mudo e Sair Calado integra o programa dramatúrgico do Sesc Carmo, Jantar Teatral, cuja proposta é apresentar um espetáculo diferente todo mês. Como Entrar Mudo e Sair Calado. Sesc Carmo. Salão I Rua do Carmo, 147, Pça. da Sé, (11) 3105-9121. 19h. Grátis