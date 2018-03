Marcelo Lyra debate produção cinematográfica brasileira

O jornalista Marcelo Lyra debaterá com o público, dias 23 e 27, no Planeta Tela Espaço Cultural, a atual produção cinematográfica brasileira. O tema será Cinema Brasileiro - A Nova Geração, as Novas Tendências. Ele partirá de questões como "Quem está fazendo o Cinema Brasileiro deste novo século?" e "Qual a situação atual do nosso mercado cinematográfico?". Lyra é especializado em cinema brasileiro e está no setor há 20 anos. É autor do livro Cinema Como Razão de Viver, biografia de Carlão Reichenbach. As inscrições podem ser feitas no local (Rua Humberto I, 981, tel. 5081-5810) ou pelo e-mail cursos@planetatela.com.br.