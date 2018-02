Marcelo D2 retoma o hip hop no CD Nada Pode Me Parar Marcelo D2 passou parte da última década em um romance com o samba. Arriscou composições, dividiu o microfone com Zeca Pagodinho, homenageou Bezerra da Silva. Foi um giro intuitivo, apesar de se associar, na superfície, ao previsível elo entre rapper e sambista, uma ligação pouco explorada, geralmente, além da nostalgia. Mas D2 tateou cocos e partidos, vivenciando a raiz de uma forma de rimar que já era rap antes da invenção do gênero. E após a imersão, completada em seu disco de canções de Bezerra da Silva, lançado em 2010, volta agora com Nada Pode Me Parar, um retorno às suas influências de hip-hop, com participação de rappers como Batoré, do popular coletivo nacional Cone Crew e do soul man americano Aloe Blacc.