Marcelo D2 faz último 'ao vivo' na MTV Brasil Caberá a Marcelo D2 e à banda Cone Crew o show de encerramento das atividades ao vivo da MTV Brasil como canal aberto do grupo Abril. Os dois fecham, nesta quinta-feira, a última transmissão direta da emissora, com show a partir das 23 h, na sede do canal, no Sumaré. A festa começa às 18 h, com a banda Vanguart, que se apresenta às 19 h, e Guilherme Arantes em tom acústico, a partir das 21h10, no melhor tom de nostalgia. Apesar de toda a campanha que martela que "a MTV não vai acabar", e sim virar um canal pago, administrado pelo grupo Viacom, não haverá programas ao vivo na nova MTV, que entra no ar terça-feira.