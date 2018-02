RIO - Advogado e diplomata, o presidente do Comitê Rio450, Marcelo Calero, assume a secretaria municipal de Cultura do Rio na vaga deixada pelo jornalista Sérgio Sá Leitão, de saída depois de dois anos no cargo, que acumulava com o de presidente da Riofilme. Calero está na Prefeitura desde 2013, quando ingressou como coordenador-adjunto de relações internacionais e do cerimonial. Naquele mesmo ano passaria a coordenar a preparação da cidade para a festa dos 450 anos do Rio, que estão sendo comemorados desde o réveillon e só terminam em 2016. Calero vem sendo elogiado pelo prefeito Eduardo Paes em todas as cerimônias públicas sobre o assunto.

No Facebook, Sá Leitão elogiou o sucessor: "O prefeito Eduardo Paes escolheu o diplomata Marcelo Calero, hoje no Comitê Rio450, para assumir a SMC-Rio. Acho que a cultura carioca está em boas mãos. Desejo a ele sorte e sucesso na nova empreitada. Competência, energia e talento certamente não faltam. Faremos a transição nos próximos dias. Desde já me coloco à disposição para ajudar no que for preciso. O desafio nos próximos dois anos é consolidar e ampliar a política pública de cultura desenvolvida em 2013 e 2014. Manter as conquistas... E avançar. Marcelo é o nome certo para fazer isso. Tem afinidade com a área, conhece a Prefeitura e mostrou sua capacidade no Comitê Rio450. Sempre tivemos uma ótima relação profissional e pessoal. Estarei na torcida".