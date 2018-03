Marcelo Adnet dubla cinco personagens em 'O Zelador Animal'

O ator e humorista, Marcelo Adnet, recebeu uma difícil tarefa para executar em O Zelador Animal (Zookeeper), que estreia hoje: dublar nada menos que cinco personagens. Aliás, mais que personagens, a tarefa era dublar cinco animais: o Gorila Bernie, o Leão Joe, o Macaco Donald, o Elefante Barry e o Urso Bruce.

Este foi o primeiro trabalho em dublagem de Marcelo, que, como bom fazedor de humor, é mestre em falar absurdos com seriedade e graça. "Já tinha feito vozerio, barulho, mas desta vez tive de estudar. Sempre adorei imitar os outros, mas nunca soube que isso era um talento. Esse trabalho convenceu disso."

O Zelador Animal narra a saga de Griffin Keyes (Kevin James), que cuida dos animais no Zoológico Franklin Park em NY. Como não poderia deixar de ser, ele se sente mais em casa com um leão do que com uma 'fêmea da raça humana'. Sua ex o deixou porque lhe faltava ambição. Cinco anos depois, ele ainda é apaixonado pela moça e percebe que a única forma de reconquistar a mulher de seus sonhos é abandonar o zoológico e conseguir um trabalho mais, digamos, glamouroso vendendo carros de luxo na agência de seu irmão. A decisão deixa os animais em pânico e os obriga a quebrar o "código do silêncio" e revelar seu maior segredo: eles falam. E para não perder Griffin, resolvem ensinar a ele a dança do acasalamento, ou melhor, do namoro.

Pode parecer ingênuo, e é. Afinal, o filme é para o público infantil. Mas há um certo darwinismo social nas entrelinhas do roteiro que não só faz todo sentido como é ótima aula para sobrevivência na 'selva de pedra'.

Mas qual foi o animal mais difícil de interpretar? "O gorila, claro. Ele tem uma curva dramática. Muda ao longo do filme, vai de deprimido a divertido. Descobri que o Gorila tinha uma voz que era muito grave, mas que fazia toda diferença a forma como ele chora, como ri. Juro que foi como no teatro, com o método Stanislavski. Eu tinha de saber de onde ele vinha, porque ele estava assim, para onde ele iria. Juro que foi difícil tanto fisicamente quanto psicologicamente", garante Adnet, que é formado em jornalismo, mas já se tornou um dos melhores humoristas da TV.

Com a entrada no universo da dublagem e do público infantil, ele se preocupa com o conteúdo pesado de suas piadas? "É uma responsabilidade. No meu tempo, criança não participava ativamente da grande mídia. Hoje, criança é consumidor, entrou no mercado. Ganhou uma importância inimaginável. Fizemos um bom trabalho e tomara que elas gostem!"