Marcello Quintanilha lança versão em HQ de 'O Ateneu'

Romance proustiano de naturalismo crítico, "O Ateneu" é uma obra-prima da literatura nacional. Segundo Camil Capaz, que foi biógrafo de Pompeia (1863- 1895), trata-se de um "romance da reclusão que as famílias ricas do fim do Império impunham a seus filhos, no intuito de temperá-los para os desafios da vida adulta". Ao assumir a tarefa de desenhar "O Ateneu" para a série Clássicos Brasileiros em HQ, da Editora Ática, o quadrinista Marcello Quintanilha produziu outra obra-prima.

O violento rito de passagem do menino Sérgio pelo Ateneu (uma espécie de potentado do tirânico diretor Aristarco Argolo de Ramos, de alma inquisitorial), emparelha-se com alguns dos melhores relatos dessa fase da vida masculina - incluindo aí o filmaço "Conta Comigo" (Stand by Me), de Rob Reiner. Criado em berço esplêndido, com sobras de afeto de pai e mãe, Sérgio subitamente é arrancado de seu conforto e enviado para o lugar em que deverá tornar-se um "homem de fibra", numa espécie de viveiro de pequenos fascismos.

O romance se passa em um momento crucial da história brasileira. O ano de sua publicação é o mesmo da abolição da escravatura, 1888. A princesa Isabel é personagem, no início da história, e também protagoniza uma pequena crise diplomática: um dos garotos, num ímpeto republicano, se recusa a beijar sua mão. Essa bipolaridade política se expressa em diversos momentos da narrativa. O herói, Sérgio, vê-se compelido a renegar a religião, que lhe é mostrada como se o Mal fosse fêmea.

Nascido em Niterói em 1971, o desenhista Marcello Quintanilha vive em Barcelona. Estreou nos quadrinhos em 1988, com histórias de terror e artes marciais publicadas pela Bloch. Lançou em 1999 o primeiro álbum, "Fealdade de Fabiano Gorilla", ainda com o pseudônimo Marcello Gaú. Na Espanha, onde trabalha na série de HQ "Sept Balles pour Oxford", da editora belga Editions du Lombard, colabora com El País e La Vanguardia. Ocupou a página de quadrinhos do Caderno 2 do jornal O Estado de S.Paulo durante um período com um trabalho autoral. Em 2009, ganhou o Prêmio HQ Mix pelo álbum "Sábado dos Meus Amores". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

O ATENEU - De Raul Pompeia, versão de M. Quintanilha. 95 pág., R$ 28