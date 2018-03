Marcello Novaes identifica agressor de casa noturna

Marcello Novaes prestou depoimento na quarta-feira, 26, na 15ª DP no Rio sobre o incidente da noite da última sexta, quando foi agredido em uma casa noturna. Por meio de nota, a assessoria de Novaes afirma que ele conseguiu reconhecer o agressor pelo vídeo de segurança da boate 00, no bairro na Gávea. Pela gravação, Novaes definiu também que, ao contrário do que pensava, foi ferido com uma cotovelada na testa, e não um soco. O ator precisou passar por uma cirurgia plástica, na Clínica São Vicente, e para fechar o corte foram necessários 21 pontos - 10 internos e 11 externos. De acordo com a nota, Novaes, que atualmente faz o papel o surfista Sandro na novela das sete da Globo Três Irmãs, "foi chamar o cantor Fabio Mondego para quem daria uma carona para casa. Nesse momento Marcello foi surpreendido covarde e violentamente por um homem, sem ter participado de nenhuma discussão ou briga, como vem sendo divulgado". O ator ficará descansando e se recuperando fora do Rio por no mínimo 15 dias, segundo sua assessoria, "para voltar o mais breve possível ao trabalho", conclui o comunicado.