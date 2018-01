Marcello e Anita naquela fonte romana

11H45 NA CULTURA

Brasil, 1951. Direção de Alberto Pieralisi, com Procópio Ferreira, Hélio Souto, Henriette Morineau, Margot Bittencourt, Jaime Barcellos, Jackson De Souza.

Existem poucos registros filmados da grande arte de Procópio Ferreira, e este talvez seja o mais famoso. Baseado no conto de Monteiro Lobato, o filme mostra fazendeiro que tenta vender sua propriedade arruinada e o comprador, que ele pensa ser milionário, é um pé-rapado. O diretor Pieralisi fez outra versão da história em 1974, com Jorge Dória e Agildo Ribeiro. Reprise, preto e branco, 88 min.

Ratatouille

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

13H50 NA GLOBO

(Ratatouille). EUA, 2007. Direção de Brad Bird, Jan Pinkava.

A história do rato que sonha ser chef é uma obra-prima do cinema, e não só da animação. A cena do crítico é antológica. Reprise, colorido, 111 min.

Agente Muito Secreto

15H30 NA REDE BRASIL

(The Secret Agent Club). EUA, 1996. Direção e interpretação de John

Murlowski, com Hulk Hogan, Matthew McCurley, Lesley-Anne Down.

Garoto descobre, a partir do sumiço do pai, que o sujeito que sempre lhe pareceu atrapalhado é, na verdade, agente secreto. E tenta resgatá-lo. Vocês já conhecem essa história, de filmes em que é contada melhor. Inédito, colorido, 90 min.

Um Voo Muito Louco

22H NA RECORD

(Soul Plane). EUA, 2004. Direção de Jessy Terrero, com Tom Arnold,

Kevin Hart, Method Man, Snoop Dogg, Mo'Nique, Missi Pyle.

Rapaz recebe indenização e resolve fundar a própria companhia aérea. Nos voos, muitas aeromoças gostosas e rap. A sinopse promete mais transgressão do que o filme oferece. Reprise, colorido, 86 min.

Oriana

22H30 NA TV BRASIL

(Oriana). Venezuela, 1985. Direção de Fina Torres, com Doris Wells, Daniela Silverio, Maya Oloe, Mirtha Borges, Rafael Briceño, Philippe Rouleau.

Mulher volta à fazenda em que passou a juventude e viaja nas lembranças. O longa da venezuelana Fina Torres ganhou a Caméra d'Or como melhor filme de diretor(a) estreante em Cannes. Não é pouca coisa. Inédito, colorido, 88 min.

Era Uma Vez na China 2

23 H NA REDE BRASIL

(Wong Fei Hung II: Nam yi dong ji keung). Hong Kong, 1992. Direção de Tsui Hark, com Jet Li, Rosamund Kwan, Donnie Yen, Siu Chung Mok.

Jet Li volta ao papel do herói Wong Fei Hung, que agora enfrenta uma sociedade religiosa - o Clã da Lótus Branca está eliminando estrangeiros como parte de um programa radical para preservar o purismo da cultura chinesa. O diretor Hark é bom de ação e cria grandes cenas de lutas. Reprise, colorido, 113 min.

Vicky Cristina Barcelona

1H40 NA GLOBO

(Vicky Cristina Barcelona). EUA, 2008. Direção de Woody Allen, com Javier Bardem, Penelope Cruz, Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Patricia Clarkson.

Penelope Cruz ganhou o Oscar de coadjuvante e o filme fez muito sucesso de público, mas não é um grande Woody Allen. Scarlett Johansson e Rebecca Hall são amigas norte-americanas que vão para a Espanha e se envolvem com Javier Bardem. Penelope é a amante do cara (e os dois terminaram se casando na vida). Reprise, colorido, 96 min.

La Dolce Vita

1H50 NA REDE BRASIL

(La Dolce vita). Itália, 1960. Direção de Federico Fellini, com Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée, Yvonne Fourneaux, Alain Cuny, Valeria Ciangottini, Nadia Gray.

Fellini foi pioneiro ao retratar a cultura dos paparazzi e das celebridades. Marcello Mastroianni é jornalista em Roma e se envolve com personagens (e em situações) que retratam o estado de crise da sociedade. O filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes e a cena da Fontana di Trevi, com o beijo interrompido de Marcello e Anita Ekberg tornou-se emblemática da época. Reprise, colorido, 173 min.

Maestro Jorge Antunes -

Polêmica e Modernidade

2H30 NA TV BRASIL

Brasil, 2005. Direção de Carlos

Del Pino.

Documentário sobre o maestro que mesclou o erudito e o popular em suas composições. Só isso já poderia fazer dele uma figura polêmica, mas Jorge Antunes também desafiou a ditadura militar com seu apoio à luta pela redemocratização. Um personagem que vale conhecer. Reprise, colorido, 52 min.