Marcello, contra a própria imagem Marcello Mastroianni fez quase 50 filmes entre 1939, ano de sua estreia, e 1959. Trabalhou com diretores como Vittorio De Sica, Riccardo Freda, Luciano Emmer, Carlo Lizzani, Luchino Visconti e Mario Monicelli. Esse currículo, que já incluía papéis marcantes, sofreu uma reviravolta em 1960, quando ele iniciou a parceria com Federico Fellini, de quem virou alter ego em A Doce Vida. Como o jornalista Marcello, que se consome no vazio existencial da revolução dos costumes por volta de 1960, Mastroianni virou a representação do sedutor latino.