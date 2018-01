Marcela Virzi faz o primeiro desfile da tarde no Fashion Rio

Com 50 minutos de atraso, a grife da estilista Marcela Virzi realizou o primeiro desfile da tarde nesta quinta-feira, 10, no Fashion Rio. Sem pressa e com muita elegância, a estilista quis aproveitar do esporte ao conforto, usando tecidos confortáveis e fáceis de vestir. Para essa coleção, Marcela utilizou cetim, palha de seca e algodão para fazer as peças soltas, "como se a garota pegasse emprestado do namorado", explica. Usando bordados em pedraria nas saias, vestidos e golas, a estilista criou um emblema misturando flores e formas geométricas, num tom sofisticado que lembrava os rituais dos primeiros surfistas polinésios. Os sapatos foram feitos pela design Roberta Wright e faziam alusão ao "despojamento do carioca", em plataforma alta. "Dei um toque masculino com feminino", afirmou. Com um corte brusco ao fim, a trilha barulhenta do desfile foi uma nota destoante a parte. No encerramento, Marcela foi saudar o público com seu filho Antônio no colo. Na última estação, sua coleção foi mostrada ao público as vésperas do nascimento do bebê.