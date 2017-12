Marc Tawil lança Trânsito Assassino na Livraria da Vila

O jornalista do Jornal da Tarde Marc Tawil lança, na próxima terça-feira, 19, o livro Trânsito Assassino, que integra a Coleção Repórter Especial, na Livraria da Vila da Alameda Lorena. Na obra, Tawil analisa a forma como a legislação do trânsito é encarada no País, a situação dos motoboys, a questão da segurança dos veículos que saem das fábricas e o celular, objeto que comprovadamente causa cada vez mais acidentes. O livro é mais um da Coleção Repórter Especial, parceria entre as editoras Albatroz, Loqüi e Terceiro Nome. A coleção reúne obras escritas por jornalistas sobre temas variados. Marc Tawil lança Trânsito Assassino. Livraria da Vila. Al. Lorena, 1731, Jardins, tel. (11) 3062-1063. Terça, 19. A partir das 19 horas