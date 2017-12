Marc Anthony é um dos mais mal vestidos da Esquire Marc Anthony está entre os famosos mais mal vestidos do mundo, segundo a revista "Esquire". Daniel Craig, o novo James bond, ao contrário, é o mais bem vestido. Além de Anthony, que se apresentou nesta quarta-feira no Madison Square Garden, em Nova York, em show que teve a participação da namorada Jennifer Lopez, atriz e cantora, estiveram entre os mais mal vestidos Axl Rose e o filho de 11 meses de Britney Spears com o dançarino e rapper Kevin Federline, Sean Preston. Em sua terceira lista anual sobre a moda masculina, a publicação colocou em segundo lugar na lista de bem vestidos o músico John Legend. Os indicados ao Oscar Terrence Howard e Jake Gyllenhaal ficaram em terceiro e quarto lugar, respectivamente, e o músico Nick Cave conquistou o quinto posto. A lista, que inclui personalidades do esporte e da política, será publicada na edição de setembro da revista.