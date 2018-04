Marc Anthony deve us$ 3 milhões Marido de Jennifer López, o cantor e compositor Marc Anthony deve mais de US$ 3,4 milhões ao fisco dos Estados Unidos. De acordo com um site da internet, as autoridades lhe enviaram uma cobrança em março passado e o ganhador do Grammy deve US$ 1,8 milhão ao Estado de Nova York em tributos e também US$ 1,6 milhão em impostos federais. Ainda não se sabe se ele chegou a um acordo para quitar a dívida. Mas não é a primeira vez que Marc Anthony tem problemas com o pagamento de tributos. Em 2007, o cantor recebeu uma cobrança no valor de US$ 2,5 milhões, por impostos que não havia pago nos quatro anos anteriores. / EFE