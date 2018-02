Maratona de Nova York: história de transformação Corredores de todo o mundo sonham em um dia percorrer os 42 quilômetros da Maratona de Nova York. A edição do ano passado do evento esportivo, criado em 1970 e que tem como reta final o Central Park, teve recorde de 47 mil competidores. A vontade de fazer parte dessa multidão de atletas é compartilhada pelos protagonistas de Maratona de Nova York, interpretados pelos atores Anderson Muller e Raoni Carneiro. O texto do autor italiano Edoardo Erba ganha montagem sob direção da atriz Bel Kutner, a partir desta sexta-feira, no Teatro Cacilda Becker, em São Paulo.