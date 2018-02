Maranhão ganha 1º Festival Lume Começa hoje em São Luís, no Maranhão, o 1.º Festival Lume de Cinema. Extensão dos três festivais internacionais do Maranhão, criados pela Lume Filmes em meados da década passada, o evento tem coordenação do cineasta Frederico Machado e exibirá filmes de vários países. Entre os convidados internacionais, estão o diretor Brillante Mendonza (de Lola), Raymond Nullan (ator de Lola), Dragomir Sholev (diretor de Shelter) e o produtor Larry Castillo. Além de Lola, na mostra Hors Concours, estão Hiroshima, de Pablo Stoll, Submarino, de Thomas Vinterberg, Triângulo Amoroso, de Tom Tykwer e Tudo Ficará Bem, de Christoffer Boe.