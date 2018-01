Mara Manzan se recupera bem de cirurgia, informa boletim

Após três horas de cirurgia, a atriz Mara Manzan, de 55 anos, (a Amara da novela Duas Caras), foi transferida neste sábado, 26, para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, onde, segundo boletim do hospital, "recupera-se bem". A atriz se internou às 20 horas de sexta-feira, 25, e foi submetida a uma cirurgia para retirar um tumor maligno do pulmão. A paciente está sob os cuidados da equipe coordenada pelo cirurgião torácico e Diretor Clínico do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Riad Younes, pelo oncologista, Dr. Dráuzio Varella e pelo pneumologista, Dr. Daniel Deheinzelin.