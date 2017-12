Maquiagem de Ronaldo Fraga vai para os braços

"É uma intervenção artística", foi assim que o maquiador Marcos Costa definiu seu trabalho para o desfile de Ronaldo Fraga na quarta, dia 2/3, no SPFW.

A sua proposta foi pincelar tinta azul apenas nos braços das modelos, que, no rosto, levavam apenas os óculos assinados pelo estilista.

Os cabelos foram presos em um rabo de cavalo, com elásticos que formaram vários gomos. Tudo sem muito acabamento, remetendo a um estilo meio bagunçado.

A tonalidade do esmalte escolhida por Costa para apresentar a coleção de Ronaldo Fraga foge do nude, visto com frequência nos desfiles. Em cada unha, ele investiu em um tom de azul.