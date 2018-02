Manuscritos e desenhos de John Lennon vão a leilão em Nova York

Um total de 89 lotes, com preços que vão de 500 dólares a 70.000 dólares, produzidas para o livro de 1964 "In His Own Write" e "A Spaniard in the Works", publicado em 1965, vai a leilão.

O evento coincide com o 50º aniversário da primeira aparição dos Beatles nos Estados Unidos no programa Ed Sullivan.

"Esta é a coleção mais substancial de obras de arte originais e manuscritos e material de texto datilografado por John Lennon que nunca foi a leilão", disse Gabriel Heaton, especialista do departamento de livros e manuscritos da Sotheby's em Londres.

"É um dos conjuntos mais expressivos de trabalho não- musical que ele já produziu", disse Heaton em entrevista por telefone. Lennon tinha 40 anos quando foi baleado em 1980, na calçada do prédio de apartamentos onde morava em Nova York.

A coleção, que deve arrecadar um total de 850.000 dólares a 1,8 milhão de dólares, está em exibição para o público na Sotheby's até o leilão, em 4 de junho.

(Reportagem de Patricia Reaney)