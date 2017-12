Manuscrito do primeiro romance de Samuel Beckett vai a leilão Um manuscrito do primeiro romance do irlandês Samuel Beckett será leiloado em 10 de julho. Seis cadernos com anotações manuscritas do irlandês para o romance Murphy, junto com desenhos e rabiscos, serão destaque na venda da Sotheby's. Escrito entre agosto 1935 e junho de 1936, é testemunho da luta do autor para dar forma à sua visão artística. / REUTERS