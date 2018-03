Manuscrito de Saint-Exupéry é leiloado por US$ 433 mil

O manuscrito de Terra dos Homens, do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), foi comprado no valor de 321.579 euros (US$ 433.177) pelo Museu de Cartas e Manuscritos de Paris, em leilão realizado pela Sotheby’s. Cotado em 300 mil euros, o texto registra detalhes do acidente de avião de Saint-Exupéry, depois do qual o ficcionista ficou perdido por quatro dias no deserto e que inspirou a sua obra mais conhecida, O Pequeno Príncipe.

Esse relato até hoje não foi publicado na íntegra, uma vez que teve de ser condensado para ser divulgado em dois textos para a imprensa. Destacam-se ainda um capítulo inédito que detalha o itinerário, alguns trechos suprimidos e anotações feitas na página. Juntamente com o manuscrito, foram leiloados três exemplares de obras com dedicatórias de Saint-Exupéry, caricaturas e um seguro em nome do autor feito antes do voo.