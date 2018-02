Manuscrito de Hemingway deve ser leiloado por US$125 mil Uma prova assinada de um dos romances mais notáveis do escritor norte-americano Ernest Hemingway, "Por Quem os Sinos Dobram", será leiloada e deve ser vendida por 125 mil dólares. As Galerias Swann afirmaram que as provas incluem edições escritas à mão por Hemingway, assim como uma dedicatória para Martha Gellhorn --que depois se tornou a terceira de suas quatros esposas. Também há uma inscrição para o amigo e empregado Toby Otto Bruce. Uma porta-voz das Galerias Swann, que vai leiloar o livro em 29 de novembro, disse que o rascunho passou pela família de Bruce. Uma estimativa pré-leilão de 75 mil à 125 mil dólares. Bruce trabalhou como motorista, secretário e faz-tudo de Hemingway em Key West, Florida. Ele também corrigia regularmente as provas para Hemingway e leu "Por Quem os Sinos Dobram", que se passa durante a Guerra Civil Espanhola, no momento em que cada capítulo era escrito. A dedicatória de Hemingway, que cometeu suicídio em 1961, é a seguinte: "Para Otto, com muito afeto e profunda estima por tudo o que ele fez para concluir este livro". A prova do romance de 1940 vem junto com uma capa de camurça feita à mão usada por Hemingway para protegê-la enquanto ele viajava e é assinada por Hemingway na parte interna. (Por Belinda Goldsmith)