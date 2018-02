Manuscrito de Da Vinci na internet A Biblioteca Nacional de Madri anunciou ontem que vai apresentar, nos próximos meses, uma versão digital do Códice Madrid, único manuscrito de Leonardo Da Vinci que se conserva na Espanha. A decisão foi tomada depois do sucesso do lançamento de D. Quixote, de Miguel de Cervantes, em outubro de 2010, primeiro livro interativo lançado pela entidade e que recebeu mais de 2 milhões de visitas. Tratado de mecânica e estática, com grande riqueza visual, descritiva e técnica, o Códice Madrid contará com vídeos interativos e zoom de alta qualidade. Mais detalhes na página da Biblioteca Nacional pelo site www.bne.es. / EFE