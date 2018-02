Manuel da Costa Pinto é o novo curador da Flip O jornalista Manuel da Costa Pinto foi anunciado ontem como novo curador da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, em substituição a Flávio Moura. Mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo, Costa Pinto será responsável pela composição das mesas de debates do evento a partir do próximo ano, cuja edição ainda não tem data marcada. Ele será o quinto curador da Flip, que já contou com Flávio Pinheiro, Ruth Lanna, Cassiano Elek Machado, além do próprio Moura. Costa Pinto participou da sexta edição, em 2008, como mediador da mesa de Alessandro Baricco e Contardo Calligaris. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.