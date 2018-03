Manual de instruções

Algumas invenções surgem por acaso. Outras, levam anos até ficarem completas. O que precisa mesmo é servir para alguma coisa. Imagine como seria o mundo sem a lâmpada elétrica, criada por Thomas Edison, em 1879, ou o avião de Santos Dumont, em 1906. Para começar, vamos deixar algumas ideias de lado. "Um inventor não é uma pessoa maluca", explica Daniela Mazzei, gerente da Associação Nacional dos Inventores. "Geralmente, ele é uma pessoa normal, que percebe alguma necessidade no dia a dia." A partir disso, ele começa a pesquisar sobre como resolver seu problema. "A invenção, às vezes, nem é nova. Mas, sim, uma adaptação de alguma coisa que já existe", diz Daniela.

O Estadinho usou a imaginação para bolar algumas invenções malucas que ainda não existem. Veja o modo de usá-las e tente descobrir o que foi, exatamente, que a gente inventou.

(Passe o cursor do mouse depois dos sinais # _ para descobrir o nome das invenções).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

# MÁQUINA DE CÓCEGAS

Instruções ou algo assim

Deve ser usada para evitar momentos sem-graça da vida.

Suba na almofada para iniciar o uso (é preciso tirar os sapatos).

Regule a inclinação do apoio para as pernas.

Pressione o botão para ligar.

É possível regular a intensidade para:

a) engraçadinho, b) engraçado, c) muito engraçado e d) morrendo de rir.

# _ SAPATO PARA SUBIR PAREDES _

Instruções ou algo assim

Deve ser utilizado para alcançar grandes alturas.

Aperte bem os cadarços antes do uso.

Não deve ser usado por quem tem medo de altura.

Utilize os desentupidores da sola para fixar em diferentes superfícies.

Troque os desentupidores a cada 15 quilômetros percorridos.

# _ PARQUE DE DIVERSÕES INFLÁVEL _

Instruções ou algo assim

Pode ser guardado no bolso.

Comporta mais 50 atrações.

Só pode ser ativado em lugares espaçosos.

Mantenha longe de agulhas e objetos pontiagudos.

É à prova de água.

Agite durante o uso.

# _ GUARDA CHUVA QUE CHOVE DENTRO _

Instruções ou algo assim

Deve ser usado em dias de muito sol e pouca umidade.

Pressione o cabo para abrir.

Gire a Gire a torneira para sair água.

Você pode regular a quantidade de água e a temperatura.

# _ COLEIRA TRADUTORA _

Instruções ou algo assim

Serve para proporcionar momentos de compreensão entre animais de diferentes espécies.

Posicione ao redor do pescoço do animal, com o alto-falante virado para frente.

Use os botões laterais para escolher o idioma (au-au, miau, piu-piu, qua-quá ou róinc).

# _ DETECTOR DE PUM _

Instruções ou algo assim

Para momentos pouco cheirosos do dia a dia.

É o melhor amigo do nariz do dono.

Pode ser usado até 200 metros de distância.

Possui indicador de direção do mau cheiro.

Identifica somente o cheiro. Não serve para barulho.

# _ GPS DE BRONCAS _

Instruções ou algo assim

Identifica de onde vem o grito.

Possui medidor de intensidade de raiva.

Sugere os melhores caminhos para fuga.

Pode ser usado com mães, professoras e vizinhas.

Pode ser disfarçado como relógio para evitar que os adultos descubram. Possui medidor de intensidade de raiva.

Esta semana, no blog do Estadinho, você vai ver lugares onde estão invenções incríveis, uma lista de cinco grandes inventores e algumas coisas sem as quais a gente não vive muito bem.

VOCÊ NO ESTADINHO

Quer participar? Envie um desenho, uma pergunta, uma história (com uma foto sua) ou uma careta com sua bronca por carta ou e-mail. Se quiser mandar os quatro, tudo bem! Só não esqueça de colocar seu nome, idade, cidade onde mora, colégio em que estuda, e-mail e telefone. Seu desenho também vai para o blog.

Redação do Estadinho

Av. Engenheiro Caetano Álvares, 55, Limão, 6º andar, São Paulo, SP. CEP.: 02598-900.

blogs.estadao.com.br/estadinho | E-mail: estadinho@grupoestado.com.br