Manu Chao virá ao Brasil em fevereiro O Via Funchal anunciou anteontem o elenco do I Babel Fest, que será encabeçado pelo cantor franco-espanhol Manu Chao. Ele traz seu show "La Ventura", acompanhado dos brasileiros China, Mombojó e Criolina. China mostra seu recém-lançado "Moto Continuo" e Mombojó festeja os dez anos de carreira. Os artistas se conheceram em dezembro, quando os pernambucanos se apresentaram no Rio de Janeiro. O francês gostou do que viu e a empatia com os pernambucanos foi imediata. Quando: sábado, 4 de fevereiro, às 22 hs. Onde: Via Funchal. Rua Funchal, 64, Vila Olímpia. www.viafunchal.com.br. Quanto: de R$ 100 a R$ 150. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.