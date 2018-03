MANTIQUEIRA ABRE SUAS INSCRIÇÕES Até quarta estão abertas as inscrições para as oficinas Da imagem à Palavra: Enredos Possíveis e Literatura, Mídia e Educação, ministradas no 5.º Festival da Mantiqueira - Diálogos com a Literatura. Realizado pela Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, com produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte, o festival vai ocorrer de 25 a 27 de maio, em São Francisco Xavier (distrito de S. José dos Campos). A ficha de inscrição e o regulamento estão disponíveis no www.apaacultural.org.br Os participantes devem responder, em até cinco linhas, à pergunta: "Por que você quer participar do 5.º Festival da Mantiqueira - Diálogos com a Literatura?"