Mansão de Elvis será monumento nacional "Graceland", a mansão do "rei do rock" Elvis Presley, uma meca para seus milhares de seguidores, vai se transformar nesta segunda-feira em Monumento Histórico Nacional. A secretária de Interior dos EUA, Gale Norton, vai se deslocar para Memphis para participar da cerimônia da inclusão oficial de "Graceland" na lista de monumentos nacionais, segundo o jornal The Memphis Commercial Appeal. Nessa lista figuram, entre outros, monumentos do porte da Casa Branca, Pearl Harbor ou Mount Vernon, a residência do primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. A mansão, que anualmente recebe a visita de mais de 600.000 turistas, foi comprada por Elvis Presley em 1951 por pouco mais de US$ 100.000, dinheiro que tinha ganhado com seu primeiro disco de grande êxito, "Heartbreak Hotel". No total, são cerca de 2.500 os monumentos históricos nacionais de todo o país que o Departamento de Interior define como lugares "excepcionais" que têm um significado especial para todos os americanos. "Graceland" já estava incluído no Registro Nacional de Lugares Históricos desde 1991.