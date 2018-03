Mansão de Bruce Lee em Hong Kong pode virar museu, diz jornal Uma mansão de luxo em Hong Kong que pertenceu à lenda do kung fu Bruce Lee pode virar museu, disse um jornal na quinta-feira. O filantropo bilionário Yu Panglin pôs a mansão de dois andares, no bairro de luxo de Kowloon, à venda, mas mudou de idéia, de acordo com o jornal South China Morning Post. "Vou considerar as opiniões da comunidade e de diferentes lados. Posso considerar doar a propriedade se a maioria achar que devemos preservá-la", disse Yu na reportagem, acrescentando que recusou uma oferta equivalente a 13 milhões de dólares. Lee, que morreu de forma misteriosa em 1973, aos 32 anos, estrelou clássicos como "O Dragão Chinês", "Jogo da Morte" e "Operação Dragão". Ele é venerado por adeptos das artes marciais e cinéfilos do mundo todo por ter popularizado o kung fu como gênero cinematográfico, além de ter impulsionado a era de ouro do cinema de Hong Kong, no fim dos anos 1960. Apesar dos muitos fãs, Hong Kong tem feito pouco para preservar a memória de Lee --que nasceu nos Estados Unidos, mas adotou a cidade. "Essa notícia seria fantástica porque os fãs e a comunidade não teriam dinheiro para comprar esta propriedade", disse Michael Tien, membro do fã clube de Bruce Lee de Hong Kong, segundo o jornal. O governo disse que consideraria a possibilidade de transformar a espaçosa residência de Bruce Lee em museu, tomando como exemplo outros memoriais, como o Beatles Story, em Liverpool, e a Graceland de Elvis Presley, em Tennessee. "Acho que a comunidade gostaria de ver uma solução criativa que envolveria o setor privado", disse uma autoridade do setor de turismo, segundo o jornal.