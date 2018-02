'Manos e Minas' completa 5 anos na TV Cultura

"Desde que entrei para o programa tenho vontade de trazer o Racionais. Anualmente, a gente passa uma cantada", torce o diretor Marcelo Oliveira Costa, há três anos na atração. Com o mesmo tempo de casa, o apresentador e especialista em freestyle (improviso de rimas), Max B.O. comemora o fato de pelo menos um membro artista da banda participar. "Eles estão sem gravar há 11 anos. Essa é a primeira apresentação de um integrante sozinho na TV para mostrar o novo trabalho."

Segundo a equipe, a única atração da rede aberta que trata exclusivamente do tema teve longevidade porque os ritmos musicais das quebradas se misturaram a outros estilos. "A renovação do programa passa pela renovação do rap. Era uma coisa de nicho, da periferia. Hoje, ele invadiu a Rua Augusta e bairros como o Jardim Paulistano. Atinge diversas faixas etárias e classes sociais", analisa Costa. Max B.O. avalia a produção. "Nas matérias, a gente traz coisas não só ligadas ao hip-hop, mas dos manos e minas em geral. Sempre tem gente nova chegando à plateia."

Para o diretor, a ausência de programas dedicados ao rap e hip-hop na TV não se trata de falta de interesse nos ritmos da periferia, mas da música em geral. "O hip-hop é um gênero consagrado. É mais uma resistência ao programa musical do que ao rap. Não há muito espaço para a música ao vivo, há poucos programas como o Som Brasil (Globo), por exemplo", explica Costa, que avalia a mudança no comportamento do telespectador. "As pessoas veem a parte de música na hora em que querem, no computador. Com o Manos e Minas, temos um pós-programa na internet. Se o cara chega em casa às 2 horas da manhã, vai querer ver vídeo sob demanda, não na TV."

É pela rede também que a turma da produção descobre novos talentos para convidar. "A gente recebe muitos CDs, mas também muitos links dos vídeos deles. Hoje, está mais fácil para quem produz", conta o diretor. Marcelo Oliveira Costa prefere dizer que o "Manos e Minas" não apadrinhou nenhum artista conhecido hoje, mas ajudou a impulsionar a carreira. "Um dos que saíram do Manos foi o Emicida. Talvez tenha sido o primeiro programa de TV que tenha feito, mas ele já era reconhecido". Além de divulgar cantores, o programa também dá espaço para grafiteiros. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.