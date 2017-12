Manoel Carlos fala sobre a obsessão com Helenas e Martas Manoel Carlos, sobre sua obsessão por terríveis Martas - a de Páginas da Vida vem na pele de Lília Cabral e a cisma com as heroínas Helenas já é batata: "Essas coincidências existem em minhas novelas, mas não tenho nenhuma Marta semelhante às personagens em minha vida." O autor se diverte com outras "coincidências", como ele mesmo diz. "Outro dia uma sobrinha me perguntou quando é que ia colocar a cena de uma criança ser atropelada. Fiquei surpreso e ela me disse que em todas as minhas novelas uma criança é atropelada. E é verdade." Páginas da Vida estreou em 10 de julho e é uma típica novela do veterano Manoel Carlos - ele promete fazer com que o telespectador se identifique e vai criar dramas capazes de arrancar lágrimas. O diretor Jayme Monjardim, acostumado às paisagens campestres, cenários dos épicos que costuma realizar, teve que encarar dessa vez a cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente o bairro do Leblon, na zona sul.